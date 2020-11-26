財金部會聯手打炒房，國銀承作房貸業務降溫！金管會銀行局公布最新統計，銀行辦理「住宅建築及企業建築」放款比率2020年10月平均為26.82％，較9月26.83％下降，且十月份已無銀行在29％以上，而個別銀行落在28％至29％者較9月多一家，達11家。

據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過「存款總餘額及金融債券發售額之和」的30％。就銀行局統計，9月時還有一家銀行「住宅建築及企業建築」放款比率飆到29﹪以上、逼近上限，但十月份已無銀行超過29％。

根據金管會近三年資料，2017年「住宅建築及企業建築」放款比率為26.24％，2018年增加到26.28％、2019年26.58％，呈現持續上升趨勢。

由於房市熱，金管會嚴密監控國銀房貸授信風險。且24日宣布，近日就將針對十家不動產授信大行，啟動三大類授信專案金檢，即餘屋貸款、土建融、投資客與豪宅貸款，了解銀行是否在授信成數、利率、額度及貸款期間等面向建立風險管理機制。

銀行局也公布最新函釋，為配合經濟部推廣綠電，放寬農業設施結合太陽能綠能設施的放款限額。

銀行局指出，現行有很多農業設施會設置屋頂型太陽能綠能設施，像是農電-溫網室、畜電、農糧儲銷設施，會在屋頂鋪設太陽能綠能設施，有些是非固定、可拆的太陽能綠能設施，銀行在提供貸款來興建這些太陽能綠電設施時，可以不計入建築放款限額。

銀行局指出，鑒於太陽光電設施非屬銀行法第72條之2控管範圍，農業設施如於建築物屋頂設置，依需求直接使用太陽光電設施為材質者（包括屋頂型太陽能綠能設施及地面型太陽能綠能設施之設置型態），銀行於計算銀行法第72條之2建築放款限額時，可將太陽光電設施與其結合建築物部分予以拆分，並依借款戶之實際資金用途，就屬興建或購置建築物之部分，納入銀行法第72條之2限額控管。

(工商 )