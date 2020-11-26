台灣樂天市場今（26）日攜手新安東京海上產險，推出「樂天保險館」，在當中可以瀏覽多元化精選好文，了解有關保險的相關知識；並且在有需求之際，迅速依照自身需求，在線上就可選擇適合的產險商品！

你有想過在網路上買保險嗎？ 你是否曾經感受到與保險相關的多元知識艱澀難懂，讓你為之卻步呢？樂天市場執行長羅雅薰今日指出，當前樂天市場擁有超過700萬會員，其中有5%是自2008年創立之初就加入的死忠會員。隨著會員的人生劃入不一樣的階段，也反映不一樣的需求，其中特別包含期待能在保險領域上，平台能提供更多相關知識等需求。因此，台灣樂天市場便攜手新安東京海上產險共同打造樂天保險館。

樂天市場執行長羅雅薰表示，與新安東京海上產險的合作，不僅將提供給會員在保險類商品可以選擇，也將為樂天市場目前上線的賣家，提供符合他們需求的保險產品，讓他們可以安心衝刺電商業務。她也表示，針對保險，確實有不少令人覺得較難以理解的概念，藉由本次與新安東京的合作，也將提供不少以淺顯方式介紹保險概念的好文，讓會員們能夠對於保險更為了解。

新安東京海上產險總經理林榮泰分享到，在疫情下他們發現兩大明顯的趨勢，包含民眾對於安心生活的渴望以及零接觸的網購消費趨勢。而他認為，這兩項趨勢都是反映民眾對於外在風險感到不安的結果。因此，透過與台灣樂天市場的合作，將藉由網購零接觸的優勢，提供給消費者可以購買產品商品的服務。也將把保險相關艱澀難懂的內容，透過簡易文字的陳述讓民眾不再覺得遙不可及，讓民眾可以了解到生活中面臨哪些風險，以及哪些保險可以承擔這些經濟上的損失。未來經由雙方的合作，也將為網購族群的獨特需求，打造更符合需求的保險產品。

新安東京海上產險電子商務群協理孫蔚雯分享，進入樂天保險館，可以在熱門精選找到目前消費者較為關心的產品，包含Gogoro/電動機車專區、汽車專區、著火險租屋族專區、旅平險專區。並且包含定期更新的精選好文專區，提供保險相關文章。有不少人過去購買保險，都對於所購買的保險商品沒有完整的了解，也對於某些財產損失可以經由保險理賠的資訊不夠清楚，因此這一區塊彙整了過往新安東京在保險領域的經驗，期待能提供消費者更完整的保險相關知識，將過去針對保險一些似是而非的觀念能獲得釐清。此外，今年12月底前提供樂天保險館還會提供開幕慶活動，有需求的消費者可來逛一逛。

孫蔚雯指出，今日所發表的樂天保險館服務，是雙方合作的第一階段內容，未來還會持續公布提供第二、第三階段的合作內容，包含將為樂天市場店家推出店家保險，並且也將提供新穎的保險體驗平台(例如讓樂天會員透過點數來參與遊戲，藉由投保創新的保險內容，舉例可能可購買樂天桃猿隊進入總冠軍賽的比賽當天的好天氣保險，如果下雨就可獲得數倍點數回饋等機制），讓年輕的消費者們能夠透過趣味的體驗，理解與保險相關的知識。他也邀請消費者可以對接下來雙方合作的內容保持期待。他進一步指出，線上投保因為能免去服務人力等相關費用，因此根據有關機關的規定，所節省下的費用會直接反映在保費上，也就是說線上投保的費用相對於線下投保，價格上是有優勢的，期待消費者可以體驗看看。

(科技)