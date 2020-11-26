消息人士透露，印度嚴格控管對中國電子產品的品質驗證速度，使上個月蘋果新款iPhone手機的進口速度放緩，並使小米等其他公司製造的產品受阻。

過去向品質控管機關印度標準局（BIS）提出申請，通常在15天內即可完成驗證程序，但現在有些申請案可能需要兩個月或更長的時間。

在今年6月中印邊界爆發衝突，20名印度士兵因此喪命，兩國關係急速惡化後，印度標準局自8月起開始推遲對中國製進口產品的審批，如智慧手機、智慧錶與筆記型電腦。

除此之外，印度亦收緊中方投資規定，並封殺了數百個中國的行動應用程式，包括科技巨頭騰訊、阿里巴巴與字節跳動的產品。最新發展是印度在周二宣布禁止另外43款來自中國的app。

兩名知情人士透露，雖然蘋果最新推出的iPhone 12手機遭到延誤，但蘋果駐印度高層已經促請印度標準局加快審批速度，並承諾該公司將繼續擴大在印度的組裝業務。目前尚不清楚iPhone 12的審批會被拖延多久時間，蘋果尚未對此消息發表評論。

蘋果雖已在印度建立組裝業務，但較新的機型與iPhone 12手機仍然從中國進口。

根據印度標準局官網上的資訊，截至周三為止，包括筆電、平板等共1,080件申請案處於待處理狀態，其中有669件申請案已經等待超過20天。這些遭到擱置的申請案，包括緯創、仁寶的中國廠所提出的申請，以及海康威視。部分通關申請案已經從9月一直懸宕至今。

此外，消息人士透露，小米、Oppo出口到印度的智慧錶也同樣受阻。今年7月印度貿易部亦採取措施限制電視機貨物入境，一名消息人士表示，這項措施將繼續影響小米與三星電子等公司。

緯創、仁寶、小米、Oppo與三星都未回應媒體置評請求，海康威視表示不予置評，印度標準局局長Pramod Kumar Tiwari與印度科技部尚未對此做出回應。

(時報資訊)