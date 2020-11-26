電子揪金傳開趴，外資轉頭跟上，大盤重登5日線。美股昨夜回弱，惟以科技股為主的那指逆勢創高，加上美股期指上漲，台股集中市場今早也由鴻海(2317)、台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)等電子權值巨頭領軍開高，隨後景碩(3189)、南電(8046)、欣興(3037)等ABF族群火力全開齊攻山頭，點燃金傳多頭熱情，汽車、鋼鐵、航運等紛紛表態跟漲，拉抬大盤指數攀上13856.76點、大漲110餘點，僅生醫族群淡定持平，終場大盤指數收13845.66點，上漲106.83點，重回5日線上，總成交值縮減至2186.74億元。今日外資轉買超32.0856億元，投信賣超8.4493億元，自營商買超6.7088億元，三大法人買超30.34億元。

分析師表示，台股今日重返5日線，後市若能持續守穩，量能維持在2600億元之上，後市有機會挑戰14000點。外資11月累計買超台股約1010億元，偏向多頭，台股12月表現仍可期。

盤面上，鴻海(2317)董事長劉揚偉為股價叫屈，今日開高持持穩並拉尾盤收在83元、漲幅1.22%，重回5日線上。電池模組廠掀起暌違已久的募資潮，加百裕(3323)、西勝(3625)、興能高(6558)等同步啟動募資計畫，其中加百裕、興能高景氣能見度延伸至明年第一季，募資將用於擴產，今日多頭大爆發，盤初股價攜手漲停，加百裕(3323)、西勝(3625)更一路鎖死，興能高屢戰60關未果後賣壓湧現，終場收漲1.28%。砷化鎵廠宏捷科(8086)營運看俏，股價大漲6.41%、衝出2.7萬餘張成交量，帶動全新(2455)、穩懋(3105)等跟隨收高。航運股多頭續航，台航(2617)噴量漲停鎖死，中航(2612)漲5.35%、新興(2605)漲4.92%，長榮(2603)、萬海(2615)、四維航(5608)、裕民(2606)等也紛紛順風揚帆。

分析師指出，台股修正後今日重回13800點，站回5日線之上，短期恐將難脫高檔震盪格局，手中持股比不宜過高，逢高分批獲利了結，現階段不宜追高，只要美股高檔變化不大，台股年底前可望挑戰14,000點，若逢拉回仍可分批布局。

(時報資訊)