為鼓勵公務人員生育，並營造友善生養環境，考試院會銓敘部提報「營造公務人員生養友善職場環境之配套人事措施研議情形」，如對生養第三胎以上子女者增加家庭照顧假、適度放寬育嬰留職停薪條件、保障育嬰留職停薪人員復職權益及可選擇遞延繳納育嬰留職停薪期間退撫基金費用等。

考試院長黃榮村表示，請銓敘部逐步完善與少子女化議題有關人事相關規定，以建構公務人員生養友善職場環境。又如何有效降低少子女化所帶來的衝擊，請銓敘部持續檢視相關規定，並積極與各類人員主管機關橫向聯繫，增加公務人員生育意願。

考試院會銓敘部今提報「營造公務人員生養友善職場環境之配套人事措施研議情形」，就如何建立更友善的公務人員生兒育女職場環境提出政策方向。

銓敘部於報告中提出，少子女化趨勢日益顯著，已成國安層級的問題，為使公務人員得以兼顧家庭照顧與職場工作，營造友善生養的環境，進而鼓勵公務人員生育，在兼顧鼓勵生育及政府人力運用的前提下，提出多方面的解決方案，如對生養第三胎以上子女者增加家庭照顧假、適度放寬育嬰留職停薪條件、保障育嬰留職停薪人員復職權益及可選擇遞延繳納育嬰留職停薪期間退撫基金費用等。

會中委員表達期望銓敘部賡續就少子女化議題有關的人事法規進行檢討及研究，透過建立更友善的職場環境，以有效提升公務人員生育意願。

(中時 )