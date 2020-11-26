新北市樹林區秀泰生活館今舉辦公益場次電影，邀請樹林在地居民、新北市各社區發展協會、老人會、婦女等300位市民欣賞國片《孤味》，其中孤味導演許承傑、金馬影后陳淑芳到場與民眾互動，分享從影心路歷程，新北市長侯友宜也出席，感謝陳淑芳對影視業的付出，贈送一座野柳女王頭造型的琉璃作品，期許她風沙歷練、屹立不搖。

侯友宜表示，樹林秀泰每年都會舉辦公益場次電影，回饋社區民眾，國片近年來屢獲佳績，今年也特別和秀泰辦理露天汽車電影院，希望藉此推動影視產業復甦，新北市對國片非常支持，所以在孤味還沒得獎前，就已經決定以公益放映的方式跟大家分享。侯也讚許陳淑芳表示，淑芳是新北市九份人，對影視付出很多，贈送女王頭琉璃作品就是希望她在影視圈能屹立不搖，開花結實。

陳淑芳則表示，來到新北市不會覺得自己來到異鄉，自己過去是九份人，導演許承傑爸爸也是新北市醫生，都對新北市有感情，這次會得獎是偷跑有福氣，希望侯市長多支持年輕導演，並勉勵許承傑明年得金馬。

新北市經濟發展局表示，新北市府文化局2011年成立協助影視拍攝與發展中心，目前已服務超過4500件影視作品，包括血觀音、比悲傷更悲傷的故事等國片都曾到新北市取景，目前市府也持續推動新北影視城計畫，目前第二期林口媒體園區已完成招標，第三期的影視之園區也預計在2年後完工，希望能為台灣影視人提供更優質的環境、舞台。

(中時 )