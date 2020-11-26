行政院今公布萊豬進口的5大管理機制，包括赴美查廠、新增貨號等，但對此國民黨立法院黨團質疑，按照行政院的做法，只要目前已開放進口的豬肉廠就不用再查廠，形同讓這些廠的萊豬未經查廠就可以進口，而且行政院的新增貨號還是不願明確標示豬肉食品是否含萊劑，所謂的五大管理機制根本是欺騙大眾，因此明天仍不會讓行政院長蘇貞昌上台施政報告。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，按照行政院的作法，明年1月開放萊豬進口後，目前已開放進口的53家美國豬肉廠不需再查廠，只有未曾進口來台的肉品廠，需經我派員赴美查廠後方得進口。問題是已開放的53家廠商的養殖場並非全部沒有使用萊克多巴胺，卻不用再查廠就都可以進口，民進黨政府的做法根本是假查廠。

至於行政院宣稱進口豬肉由22種貨號增為67種，林為洲直言，這只是把豬隻身上的部位分更細，仍未標示是否含萊克多巴胺，對人民沒多大幫助。加上蘇貞昌還是不願為了由反萊豬轉而挺萊豬的立場道歉，讓人無法接受，所以國民黨團明天仍不會讓他上台施政報告。

針對蔡英文總統宣稱開放萊豬進口沒有強迫民眾吃，只是讓市場多一個選擇，國民黨團書記長林奕華質疑，明明就是不好的食品，為什麼要給人民選擇？給民眾選的應該是好的選項。林為洲也說，如果最後真的擋不住萊豬進口，至少一定要清楚標示是否含萊劑，這才能實現蔡總統說的讓民眾自由選擇。

對於民進黨立法院黨團柯建銘放話，不要輕忽民進黨明天讓蘇貞昌上台的決心，林奕華表示，國民黨團沒有剝奪其他立委總質詢的權利，蘇貞昌要施政報告很簡單，只要先道歉。國民黨占領主席台不讓蘇貞昌施政報告，只是希望藉此讓行政院聽到民意，但如今行政院還是只想用一些口號欺騙大眾，不願意重視反萊豬的民意。

林奕華呼籲民進黨立委應站在人民這邊，告訴行政院這些做法是人民不能接受的，而不是以黨的代表自居，護航行政單位，想要跟在野黨大打一架。民進黨只要回應反萊豬的民意就好，國民黨沒有要跟民進黨大打一架，但如果民進黨要背離民意不惜一戰，在野黨也沒甚麼好怕，因為國民黨站在多數反萊豬的民意這邊。

(中時 )