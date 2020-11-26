英國高等教育資訊機構QS公布最新2021年亞洲大學排名，台灣有11所大學進入亞洲百大，但僅2所學校進步，台大及北科大2021年的名次是第19名、88名，比前一年的20名、95名提升1名、7名。

QS亞洲大學排名以「學術聲望」、「雇主聲望」、「師生比」、「國際研究合作」、「論文引用數」、「教師論文數」等11個項目綜合評比。

2021年亞洲大學排名，台灣有11校進入百大，分別是台大19名、清大33名、成大42名、交大46名、台科大48名、台師大61名、中央67名、中山73名、北科大88名、北醫大90名及政大95名。

北科大連年挺進QS亞洲百強，由上屆的第95名、全台第11名，一舉躍居為全亞洲第88名，全台第9名，為北科大歷年來最佳成績。在亞洲百強中，北科大是台灣進步幅度最大的大學。

北科大在國際研究合作表現逐年提升，拓展跨國研究推升國際能見度，為排名進步的關鍵原因。北科大近年大力推動教授們與美國麻省理工學院（MIT）、賓州州立大學、日本東北大學等校學者攜手研究合作、共同發表論文，也致力為學子提供接軌國際一流的學習資源。

北科大校長王錫福表示，學校將成立前瞻技術研究總院，規劃以優勢領域「能源」及「智慧感測」為發展主軸，設立能源技術研究院及人工智慧技術研究院，並藉由熱心校友的支持，邀請美國麻省理工學院、加州大學柏克萊分校、賓州州立大學等頂尖大學，合作設立研究中心，作為跨學院、跨領域整合研發，實現跨場域產學合作及跨國界技術鏈結的基地。

(中時 )