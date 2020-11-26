國立暨南國際大學自創校以來深耕地方，積極推動永續發展，近年對接聯合國17項永續發展目標，致力於推動大埔里區域發展。因成效卓越，暨大獲得「2020國家永續發展獎—教育類」入選獎，由蘇玉龍校長親至行政院接受頒獎。

暨大校地約150公頃，森林、植披等綠色覆蓋率高達79.8％，是教育部評選的綠色大學之一。近年在環安衛中心管理運作下，致力於推動校園環境永續，針對水、電等能源進行有效管理、提升校內太陽能用電的比例，並戮力創造動植物的自然棲地。

教學課程方面，除一般通識課，蘇玉龍親自教授「聯合國永續發展目標」課程，以增進學生們的對國際人文、地球關懷的廣泛認知。

蘇玉龍表示，暨大不僅深化大學與社區的緊密連結，更積極強調永續發展，以綠色大學為宗旨，將科院USR環境教育融入校內單位並擴散到水沙連地區。另一方面也將經驗推展到日本姊妹校及東南亞國家，藉由在地實踐來連結國際，希望學生在就學期間了解國內外社會，將來做生涯規劃的時候，能成為他們思考未來的素材。

蘇玉龍期許暨大身為綠色大學聯盟，面對世界現在的疫情挑戰，更應責無旁貸，攜手教師、職員、學生、在地社區，邁向正面的永續價值。

(中時 )