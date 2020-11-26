11月26日下午，大陸國防部舉行例行記者會，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。

記者像任國強提問：據台灣媒體報道，台灣地區領導人蔡英文近日聲稱，台將持續爭取美對台支援，深化台美夥伴關係。請問對此有什麽評論？

任國強就此表示，中方堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，順之則昌，逆之則亡。

任國強說，民進黨當局妄圖挾洋自重、以武謀「獨」，注定是螳臂當車、自取滅亡。我們決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民解放軍必將予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中共總書記、中央軍委主席習近平方於11月25日表示，中共18大以來推動實戰化軍事訓練，當前中國安全環境、軍事鬥爭態勢發生新變化，軍隊要加快實現軍事訓練轉型升級；中央、地方各部門則要支持軍隊練兵備戰。

(旺報 )