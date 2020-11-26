第六屆中華文化論壇24日登場，因應疫情這屆以視訊方式進行。高雄市藝文團體理事長協會榮譽主席藍黃玉鳳表示，兩岸持續交流非常重要，她希望能向大陸同胞傳達共享兩岸五千年悠久歷史與美好江山的冀盼；她更直言，台灣有50%以上的人，甚至是50歲以上這一輩幾乎有八成都是痛恨民進黨的，同時他們也痛恨在台海間挑撥離間的美國，而年輕人被民進黨洗腦，只能靠家庭教育「拉回來」了。

藍黃玉鳳接受香港媒體《中評社》訪問表示，自己聽到書法家、北京大學兼職教授孫浩茗在論壇中演講「兩岸同胞共創美好未來」，提到台灣80%以上的人都被民進黨洗腦了，讓她特別感慨，希望能透過交流讓大陸同胞了解，絕對不是所有台灣人都想搞台獨，這點真的很重要。

藍黃玉鳳強調，台灣有50%以上的人，甚至是50歲以上這一輩幾乎有八成都不願搞台獨，也都堅持兩岸和平，這點希望對岸能夠理解；如果要談「真正的台灣民情」，他們都痛恨民進黨並痛恨攪局台海的美國，這是由衷的想法。不僅如此，藍黃更坦言，自己身邊人人痛恨民進黨也不希望民進黨繼續執政，因為民進黨自知無法獨立，就一直破壞台灣的主體性與全民的認同感，還拋棄優良的中華文化，實在非常惡意。

至於該如何「拉回」年輕一代？藍黃玉鳳認為，課綱已經被民進黨改了，現在只能靠家庭教育去了解歷史與事實，「不要受到民進黨洗腦所影響」，她自己也是這樣教育兩個女兒。此外，文化藝術也很重要，像是中國彩墨、書法等都維繫著文化脈絡與傳承交流。

(中時新聞網)