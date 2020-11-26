感恩音樂後則舉行有獎徵答，學生搶答踴躍。（教育局提供／李俊淇新北傳真）

今天一年一度的感恩節，華美國際美國學校在昨（25）天特別召集管弦樂團約30位師生前往到平溪活動中心辦理感恩音樂會，並準備了精采的迪士尼樂曲表演，讓偏鄉5校共210名國小師生聽得如痴如醉，校長Mr. Cravak表示，希望藉由感恩節音樂表演活動，讓學生關懷周遭世界，感恩惜福、讓愛與溫暖充滿社會每一個角落。

位於新北市林口區的新北華美國際美國學校（AAIA）是新北市第一所美國學制的外僑學校。為了迎接一年一度的感恩節，除了辨理感恩音樂會外，學校社團更會發起物資募捐活動，鼓勵學校的每位成員響應捐助，所有募得之物資將捐贈予弱勢團體，體現感恩節的奉獻精神。

看完表演的平溪國小林品汎同學說，最喜歡管弦樂團最後所演奏的迪士尼組曲，因為是很多經典卡通主題曲組成，所以大多聽過，節奏也當輕快讓整場氣氛十分愉快，而最後的有獎徵答，大家都很努力搶答，謝謝來美國學校的大哥哥大姐姐和老師們，帶來愉快的一天。

平溪國小鄭益堯校長表示，感謝華美國際美國學校透過優美的音樂演出，提供偏鄉孩子藝術欣賞學習機會，培養孩子的感恩心及藝術人文素養，。

教育局張明文局長表示，教育局鼓勵各校辦理校際交流活動，提供文化背景不同之學生多元的學習管道，豐富生活經驗，同時也鼓勵學生運用社團活動、服務學習或演出，將所長貢獻給更多人，為他人帶來幸福快樂的感受，透過奉獻及感恩，扎根品德教育。

(中時 )