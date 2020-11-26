現於新北市多處學校、社團擔任國畫班指導老師的潘戍耕，是個不折不扣的埔里人，1970年自埔里高中畢業，北上前往國立藝專，也就是現在的台灣藝術大學鑽研國畫、書法，如今已過50個年頭。潘戍耕表示感觸良多，因此以「墨痕心聲—潘戍耕翫藝50」為展覽命名，於在埔里鎮田園藝廊展出。

潘戍耕引述宋朝蔣捷寫的《虞美人．聽雨》詞曲，形容他回鄉辦展的心情，詞中描述人的成長、奮鬥與人生後段的景況，讀後感慨良深，特別契合他回到埔里的心情。他感謝前輩、親朋好友們的支持，聽他訴說出外50年來的過往，辦展只要一部分，在地的感情更彌足珍貴。

潘戍耕的畫作中不少大山美景，他說年輕的時候常爬山，見識到南橫三星的雄偉；在赫威神木、八仙神木及登塔曼山時見到了原始森林多樣生態的變化，沿途見到老樹橫倒小樹茁壯，頗具生命延續的美感。

而他兩度爬上加里山，見到峭壁上野生的一葉蘭，喜出望外也忘了疲憊；從拉拉山到走到福山約20公里的巴福越嶺，以及從東眼山走到雲森瀑布，沿途的山巒與林相豐富變化萬千，種種體驗都進入了潘戍耕的畫作。

「墨痕心聲—潘戍耕翫藝50」展期至12月3日，於南投縣埔里鎮藝文中心田園藝廊免費展出。

(中時 )