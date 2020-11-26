多數媽媽都希望兒子趕快找到心上人，早日成家立業等抱孫，但一名媽媽卻發文坦言，因為不想兒子被搶走，無論兒子的女友多完美，自己就是無法接受，認為自己已經到了病態的地步，直到老公一席話安慰「愛孩子，就應該希望他們開心」，她才改變根深蒂固的想法。
這名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，這幾年每當遇到別人詢問「喜歡2個兒子的女朋友嗎？」她的回答永遠都是「不喜歡」，就算對方條件再好，總是認為「她搶走我兒子，我為什麼要喜歡她？」，覺得自己是變態神經病。
原po表示，有一次丈夫看她哭紅雙眼，便安慰：「能陪妳到老的是我，不是小孩」，還說：「如果愛孩子，就應該愛孩子的一切，希望他們開心，而不是充滿控制慾」。丈夫這席話，讓她頓時明白沒有什麼比孩子快樂更重要，於是開始開始學習愛兒子的一切。
原po後來想法改變了，卻打趣透露丈夫也是個女兒控，不管女兒的對象是誰、條件如何，他都不滿意「還敢說我變態？ 你們才變態！」這才明白這是愛的表現。
此文引起許多網友紛紛回應留言「雖然愛孩子是爸爸媽媽的天性，但陪孩子到老的卻是他們選擇的伴侶」、「真正的愛是放手和尊重」、「還好妳有一個願意陪伴又愛你的好老公」、「在父母的眼裡，小孩再大也只是小孩」、「有點距離的愛，對彼此都會比較輕鬆」、「恭喜你們都學會了成長」。
(中時新聞網)
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