下任美國總統當選人拜登(Joe Biden)陸續公布內閣人士，本周宣布的國務卿布林肯(Antony Blinken)、國家情報總監海恩斯(Avril Haines)，以及傳聞國防部長熱門福魯諾伊(Michele Flournoy)，都讓他們出身的戰略顧問公司Westexec受矚目。事實上與其說他們出身這家公司，不如說這些歐巴馬(Barack Obama)時代官員組建的這家公司，暴露華府「旋轉門」文化。

Westexec在網站上描述自身是提供「依據獨特地緣政治及政策專業知識，協助商業領袖在複雜且不穩定的國際局勢中做出適當選擇」這種服的顧問公司，現在，許多美國媒體稱呼其為「等待入閣的公司」。除了布林肯、海恩斯這種大咖，該公司現在至少有5人正請假在協助拜登交接政權。

這家公司成立於2017年，布林肯、福魯諾伊都是創辦人，職員都曾任職於國務院、國防部、國土安全部、中央情報局、航空暨太空總署，看起來更像是民主黨失利後，整個國安、外交、軍事體系團隊另起爐灶，等待重返執政。福魯諾伊甚至不諱言，該公司用人標準就是剛從政府部門退下的最高等級官員。

根據美國媒體報導，Westexec業務範圍包括風險規避服務，例如解釋國際法、地緣政治趨勢、國際關係變化對商業上影響；為高科技或新技術產業與政府部門牽線拿單；簡化企業與政府交涉的行政程序；利用自身人脈指導客戶與業務涉及的關鍵國會、政府人士打交道。

但這顯然只是鑽漏洞，迴避必須利益申報的一種旋轉門(revolving door)文化。因為布林肯等人明顯利用服務公職時所獲人脈和各種便利，為Westexec取得利益和便利。Westexec更該註冊為遊說公司、職員應該被定位成說客，而非顧問。

非營利監控政府組織Project on Government Oversight的總監史密斯伯格(Mandy Smithberger)說：「Westexec是家販賣影響力和人際網路的公司。公眾絕對需要知道，從這家公司出來、即將入閣的這些當事人，以前替哪些客戶牽過線或做過哪些類型工作。」

政治倫理與遊說議題專家麥基(Meredith McGehee)也持類似看法。他表示，拜登啟用大批在政府與私人企業間遊走的前朝老臣雖未違法，但在道德上無法讓人信服，要解決爭議最好的方法就是請布林肯等人自我要求高於法律，主動公布曾服務過的客戶清單。

(中時新聞網)