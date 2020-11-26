海巡署偵防分署反毒微電影「海岸騎士」

海巡署26日舉辦反毒微電影「海岸騎士」發表會，偵防分署阮文杰副分署長表示，海巡署執行毒品查緝，多為海上任務且較為隱蔽，因此較不為民眾所知，希望藉由微電影緝毒畫面，讓民眾了解海巡署致力打擊毒品犯罪最真實的一面。

影片找來專業演員張哲豪扮演查緝幹員，他也是電影的編劇之一，曾在海巡署服役1年的他表示，因為曾在海巡服役，演出時更能感同身受，女主角臧芮軒則說，這次的演出，讓她體會海上查緝毒品的危險性，還有陸上攻堅的震撼，希望大家在觀影同時，也能體會到政府打擊毒品犯罪的決心。

微電影找來專業演員演出緝毒人員。（海巡署提供，文：陳鴻偉）

影片呈現充滿震撼的海陸攻堅緝毒場面。（海巡署提供，文：陳鴻偉）

「海岸騎士」主要敘述台北查緝隊偵查員陳傑瑞（張哲豪飾演），兩年前在追捕毒梟大山的過程中，失去心愛的女友千惠，兩年來他渾渾噩噩，每天靠著喝酒解憂，某日查緝隊來了新成員朱芯儀（臧芮軒飾演），隊長安排他與傑瑞搭檔。

兩人追查毒品案時，發現毒梟大山的行蹤，在攻堅行動中，傑瑞瞞著隊長，扮成特勤隊隊員潛入母船，並順利逮捕大山，了卻心中一塊大石，充分呈現偵查員在日常生活中致力查緝毒品的樣貌。

海巡署指出，今年已陸續破獲多起新興毒品工廠及走私案件，持續落實反毒政策，為國人守護國境。中信反毒教育基金會也表示，期望能藉由這次的合作共同推廣反毒教育，產生不同的反毒宣傳火花。

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(中時 )