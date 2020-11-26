民進黨立委高嘉瑜過去曾說自己買不起房，但近日被爆出財產申報有2房，還曝光房間衣物堆積如山照片試圖轉移焦點，再度引爆爭議。然而風波未平，她又被傳出在當台北市議員時，隨同市府出訪義大利，在當地狂掃名牌。對此，宅神朱學恒今(26日)則是在臉書爆料，「高姓民代再添一罪名！」

宅神在臉書寫下，「某名通敵叛國枕頭髒買名牌問萊豬人人得兒豬隻的高姓民代再添一罪名」，而罪名正是高嘉瑜因錄影遲到，而被他現場直擊，更附上一張現場照片。照片曝光後，立刻掀起網友們討論，有人說，「為了賠罪只好現場唱一首歌安慰大家惹！」、「完了！這張太不行了，她會唱歌治癒你」、「哈哈枕頭髒也是罪名」，還有網友稱，「其實她最大罪狀是歌聲」。

國民黨台北市議員游淑慧25日爆出，高嘉瑜在當台北市議員時，隨同市府出訪義大利，在當地狂掃名牌。針對此事，高嘉瑜今則回應，當時自己只有買一個LV包，而且同團的都是國民黨的人，說法是捕風捉影，更說當時游淑慧是台北市長郝龍斌的秘書，從頭到尾都在照顧郝龍斌，沒辦法注意其他事情。

不過，當年同行的律師葉慶元今也在臉書爆料，當年全部的人還得等她購物回來，等到她終於姍姍來遲，「只見市府的同仁跟在她身後，右手四大袋、左手三大袋！高議員根本是把公務員當成自己的小弟來使喚！」

(中時新聞網)