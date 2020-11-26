同一批種子，在相同的種植環境，經過兩周後的生長模樣大不相同。（邱凱瑩提供／吳建輝彰化傳真）

明道大學農業系邱凱瑩說，也邀請國際生參觀包衣技術，促成農業交流。（邱凱瑩提供／吳建輝彰化傳真）

邱凱瑩說，未來希望能有機會與彰化境內的產銷班，或是農民合作，讓彰化農業可以在升級。（邱凱瑩提供／吳建輝彰化傳真）

手機包膜，但你聽過「種子」包膜嗎？農民辛苦種下種子，不外乎希望每顆種苗都能成長茁壯，但受氣候、病蟲等災害，可能讓種子無法健康發芽，明道大學農業系邱凱瑩教授說，種子包衣就像是幫種子穿上機能衣，可以針對不同種子「客製」有益微生物、肥料、保護劑等等，能增強幼苗成長、提高出苗率等，進而達到增產及改善農民收入。

邱凱瑩表示，包衣種子是將生物農藥、肥料、以及天然激素等，直接包裹在種子表面，等於自帶防護，不但可延緩要肥的試放，還能提供苗期生長時所需的養分，部分作物甚至還能縮短生育日，最長達40天。

邱凱瑩舉例，包衣技術還能改變種子外型與重量，像是芹菜籽很小，過去播種不管是人工或是機器，會因為種子播種太過密集，成長後需要加派人力疏苗，但透過包衣技術，改變外型與重量，就能準確播種，減少疏苗人力，並維持芹菜品質與營養。

邱凱瑩說，明道發展包衣技術約3年，實際應用除了在學校的有機農田外，過去有與新豐農會合作經驗，因缺水水稻無法種植，透過包衣技術，讓同場域同種植環境的水稻田，增加10％產量，重點是品質更好又更健康。

邱凱瑩說，目前合作多半是在外縣市，未來希望能有機會與彰化境內的產銷班，或是農民合作，讓彰化農業可以在升級，歡迎有興趣的農友，可以與明道大學聯絡，一同為彰化農業努力。

(中時 )