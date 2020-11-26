打著居住正義的民進黨立委高嘉瑜被爆料買了兩間房，高趕緊澄清表示，確有買房，但那不是理想中的房子。對此，資深媒體人康仁俊直言，高嘉瑜的危機處理讓人瞠目結舌，其實高嘉瑜買房子真的不算什麼，但問題就是高嘉瑜當初怎樣塑造自身的正義女神的形象，結果被抓包後，竟然一直要帶風向歪樓，這讓支持高的人很難接受。

康仁俊在政論節目《辣新聞》上表示，高嘉瑜在這次危機處理上讓人瞠目結舌，第一個先搞個閨房照，把焦點轉移到枕頭上面，高的母親接受媒體採訪感到很心疼。之後高嘉瑜又一個轉彎，變成是自身要出來選台北市長。

康仁俊強調，台灣人民並沒有仇富，只要是努力賺錢買房子，這都是天經地義的事情。可是高嘉瑜的問題在於一開始媒體去採訪她，她自稱租屋十年買不起房子，然後還舉內湖房價為例，稱內湖南港房價很貴，連她身為中高收入的女性也買不起；但是對照高嘉瑜的財產申報紀錄，她卻在2018年時高買了位在內湖的兩間房子。

康仁俊直言，其實高嘉瑜買了房子不算什麼大事，但是高嘉瑜之前向大眾展現的形象是要為小市民發聲的民意代表，更向大眾表示「她很可憐、很辛苦，所以她為小市民發聲，希望多多支持她」，結果被抓包買房子後，高又跟大家說「不好意思，她買了兩間，但那不是她理想中的房子」，這會讓大眾覺得其形象有所落差。

(中時新聞網)