三重鴨鴨公園變裝田園風 稻草鴨鴨真是「卡哇伊」（高灘處提供／戴上容新北傳真）

新北市三重鴨鴨公園重磅打造「歡樂小鴨村」，展出農村特色田園美景稻草卷，稻草人及古時候竹籮筐、雨天穿的蓑衣，讓民眾體驗古早味回憶，展期從12月05日至明年1月10日，每日上午8點至4點半還有小鴨遊憩時間，可以和小鴨近距離接觸。

高灘處長謝俊隆表示，三重中興橋下鴨鴨公園位於大漢溪及新店溪匯流處，河中淤積的泥沙成為水鳥棲息地，新北市府為提供觀賞空間，重新規畫生態緩衝區、步道等休閒空間，而每年冬季更舉辦鴨鴨公園地景藝術節，打造寓教於樂的歡樂空間。

謝俊隆指出，今年鴨鴨地景藝術推出農村風展覽，利用稻草製作雕塑而成的巨型小水鴨、觀賞養鴨人家等懷舊復古風，還有季節限定的田園美景稻草卷，稻草人及古時候竹籮筐、雨天穿的蓑衣，讓民眾重溫昔時農村生活。

三重區長陳奇正搶先造訪鴨鴨公園變裝過程開心表示，今年的地景鴨鴨公園真的很不一樣，連挑扁擔、50年代阿公阿嬤騎賣菜的腳踏車、小水鴨都搬來這裏，好像回到以前小時候，歡迎大家大手牽小手來拍照留念「農村風」的鴨鴨公園。

高灘處表示，展期將自12月5日至明年的1月10日，每日上午8點至4點半有小鴨遊憩時間，遊客可以與小鴨近距離接觸，民眾可從中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。

三重鴨鴨公園變裝田園風 稻草鴨鴨真是「卡哇伊」（高灘處提供／戴上容新北傳真）

(中時 )