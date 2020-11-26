因應金融監督管理委員會於今年度正式啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及銀行業應重視建置智慧財產管理制度，銀行也紛紛開始強化對於智慧財產權的管理，其中合庫宣布，已在11月完成國內「智慧財產管理規範」的實地審查作業，展現銀行對公司治理的實踐與智慧財產管理的落實，而合庫也是第一家完成實地審查的公股銀行。

經濟部工業局委由資策會自97年起執行「推動企業建置智慧財產管理制度計畫」，而台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）可說是由企業取得具備智慧財產管理能力的證明。

對於該認證的意義，合庫進而說明，導入TIPS認證除可為銀行爭取公司治理評鑑的佳績，更重要的是「TIPS智慧財產管理制度」可健全銀行內部金融科技研究發展，及專利管理，並能有效防止侵權並保護智慧財產，來確保銀行營運的安全性。

特別是合作金庫銀行自106年起，陸續提出並取得169項金融科技專利證書，包含行動支付、大數據、AI、區塊鏈、安控機制及生物辨識等面向，其中多項發明及新型專利已落地實作並為銀行帶來效益，此時取得TIPS認證，更有助合庫對旗下諸多專利的保護、管理。

而且合庫金董事長雷仲達為激發同仁在金融科技上的創意、已指示在108年11月成立合庫「創新實驗室（CoLAB）」團隊，截至10月底，CoLAB成員已提出了14項金融科技專利申請案，取得TIPS認證之後，對於未來CoLAB團隊催生更多專利及創新應用，亦更能保障這些優質創意的金融商品，顯見合庫在發展金融科技的同時，也提高對智慧財產權管理的能力及規格。

合庫評估，在導入「TIPS管理規範」後，可建構專案開發時的「專利檢索」機制與「專利管理」制度，除了確保營運安全性，防止侵權並保護智慧財產之外，合庫也特別指出，將能在市場競爭中更進一步的掌握「主動權」，同時透過強化同仁對智慧財產的認知，鼓勵同仁積極創新發想並提出專利申請，以保障智慧財產權益與掌控專利布局方向。

對於取得認證期間的努力，合庫主管也說明，合作金庫銀行為取得TIPS驗證通過，合庫金控母公司即為此訂定新的「智慧財產管理計畫」，建立符合銀行端智慧財產政策與目標的管理制度，確保以「計劃、執行、檢查與行動」四大要素為主的管理循環，完備智慧財產管理，進而結合營運發展策略，強化競爭優勢。

此外，合庫還特別委任顧問輔導導入TIPS規範，並成立專案團隊進行相關規範訂定及智慧財產管理教育訓練等作業，透過「專利管理現況分析」、「落差分析及策略建議」、「TIPS制度設計」及「制度落實與改善諮詢」等面向，將TIPS制度導入銀行內部，以課程講座與筆試測驗，讓銀行內部人員對智慧財產管理制度有更完整且深刻的認知。

(工商 )