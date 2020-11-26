叡揚資訊(6752)初次上櫃普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，該公司辦理競價拍賣股數1,800仟股，公開申購股數為500仟股。本次參與投標投標單筆數共計619筆，合格標單共計589筆，最低得標價格：58.51元，最高得標價格：81.00元，得標加權平均價格：66.66元。

公開申購價格訂為56.00元，11月30日至12月2日為公開申購期間；12月4日為公開抽籤日。

(時報資訊)