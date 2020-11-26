《證交所》叡揚資訊公開申購價56元 15:402020/11/26 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 叡揚資訊(6752)初次上櫃普通股股票承銷案，今天完成競價拍賣作業，該公司辦理競價拍賣股數1,800仟股，公開申購股數為500仟股。本次參與投標投標單筆數共計619筆，合格標單共計589筆，最低得標價格：58.51元，最高得標價格：81.00元，得標加權平均價格：66.66元。 公開申購價格訂為56.00元，11月30日至12月2日為公開申購期間；12月4日為公開抽籤日。 (時報資訊) #叡揚資訊 #公開申購 #競價拍賣 #股數 #仟股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》外資喊加碼永豐金 目標價14元 11:082020/11/26 財經 《紡纖股》聚陽啟動現增 外資喊上240元 09:092020/11/25 財經 麥味登轉上櫃 揚秦26日起競拍 底價48元 15:492020/11/25 財經 合庫銀 將徵才近300人 04:102020/11/26 專題周報 1分鐘讀財經》看多股市 富邦壽備550億銀彈等進場 08:162020/11/26 財經 預期明年景氣向上 15檔原物料笑了 04:102020/11/26 證券．權證 鄉林完工交屋題材強 股價連飆七天 11:002020/11/26 財經 《興櫃股》揚秦12月16日轉上櫃 明起底價48元競拍 16:142020/11/25 財經 八貫蜜月強強滾 6檔新兵很吸睛 04:102020/11/25 證券．權證 《類股》浦項氣爆點火 鋼鐵股續熱 10:022020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 要聞 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 貨櫃航運大浪來了 謝金河爆好友空降意外坐在浪頭 - 財經 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 窮人怎翻身？比爾蓋茲稱不用念大學 應該這樣做 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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