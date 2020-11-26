《商情》黃金亞洲電子盤走高 15:402020/11/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球新冠肺炎確診病例不斷攀升，加上美國就業數據不如市場預期，且聯準會(Fed)表示，不排除擴大寬鬆貨幣政策，支撐黃金避險需求，令金價走高；截至台北時間下午3點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲3.7美元，報每盎司1809.2美元。 12月白銀上漲0.023美元，報每盎司23.385美元。 1月白金下跌0.7美元，報每盎司969.1美元。 12月鈀金上漲22.1美元，報每盎司2364.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》大「權」在握 漲逾百點 15:062020/11/26 財經 《金融》美選後消費旺季起跑 年終行情可期 10:342020/11/26 財經 《商情》收成轉好 拖累紐約棉花期貨走低 10:022020/11/26 財經 《盤中解析》短線高姿態盤旋 蟄伏後再沖天 11:082020/11/26 財經 居檢者「人間蒸發」5小時爽逛夜市 高市重罰22萬 12:252020/11/26 生活 《商情》美股漲勢暫緩 支撐紐約期金溫和收高 10:022020/11/26 財經 熱門股－第一銅 多頭氣盛波段高 04:102020/11/26 證券．權證 《晨間解盤》籌碼略鬆動 10日線有撐(倫元投顧提供) 07:442020/11/26 財經 《其他股》成長動能看俏 中租回神走揚 11:082020/11/26 財經 人幣資產走俏 外資熱捧台冷漠 04:102020/11/26 產業財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 窮人怎翻身？比爾蓋茲稱不用念大學 應該這樣做 - 財經 大戶貪婪股市不會死 上14000快了…驚現下一檔妖股 - 財經 住大樓缺點多？ 過來人爆5大死雷：這點會很毛 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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