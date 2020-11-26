因全球新冠肺炎確診病例不斷攀升，加上美國就業數據不如市場預期，且聯準會(Fed)表示，不排除擴大寬鬆貨幣政策，支撐黃金避險需求，令金價走高；截至台北時間下午3點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲3.7美元，報每盎司1809.2美元。

12月白銀上漲0.023美元，報每盎司23.385美元。

1月白金下跌0.7美元，報每盎司969.1美元。

12月鈀金上漲22.1美元，報每盎司2364.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)