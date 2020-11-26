工業電腦廠研揚(6579)今（26）日應邀參與證交所「雲端暨資通訊」主題式業績發表會，總經理林建宏指出，公司鎖定4大人工智慧（AI）垂直市場發展，今年AI客戶已自年初的32個顯著跳增至513個，預期明年起將有較大幅度成長，成為未來營運成長主動能。

林建宏表示，今年營運受疫情影響，前三季營收年減1.96％，毛利率31.88％、營益率10.26％較去年略降，本業營運仍大致穩健。惟因認列投資股票帳面價值減損，拖累業外由盈轉虧，使歸屬母公司稅後淨利2.67億元、年減27.34％，表現低於公司預期。

林建宏指出，若以美元計價，研揚前三季營收為年增1％，其中研揚本體年增7％，但子公司醫揚年減達18％，表現不如預期。各地區占比則沒有太大差異，營收以中國大陸及美國分別年增10％、9％較強勁，亞洲及新興市場年增2％，僅歐洲年減4％較為辛苦。

觀察研揚垂直市場貢獻，林建宏表示，智慧零售及智慧醫療受疫情影響，今年占比自26％、27％同步降至21％，其中智慧醫療下滑主因醫揚受到客戶轉移影響。智慧製造則自30％顯著提升至40％，網路安全、智慧安防、智慧城市及交通則分別維持5％、2％、2％。

林建宏指出，疫情使全球朝遠端線上、分散化、零接觸、智慧化4趨勢轉變，5G趨勢正改變人們生活，帶動人工智慧（AI）邊緣運算需求持續成長。對此，研揚以AI為核心，鎖定機器人、新零售、安全及防護、智慧城市等4大垂直市場發展。

林建宏說明，包括智慧安防的安全監控、智慧城市的車流分析、新零售的客戶分析及智慧自助服務系統（KIOSK）、智慧製造的AI檢測等，發展2年來對營運貢獻雖不高，但今年AI客戶已自年初的32個顯著跳增至513個，預期明年起將有較大幅度成長。

(時報資訊)