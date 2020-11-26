在隔夜那斯達克指數逆勢上漲帶動下，科技股走高，激勵周四日經指數創下逾29年半收盤新高，惟投資人擔心國內最新祭出的防疫限制措施可能阻礙經濟復甦，使大盤漲幅受抑。

周四收盤，日經225指數收漲0.91%，為26,537.31點，創下1991年4月來新高。東證一部指數漲0.6%，收在1,778.25點。

受標普500指數與道瓊指數失守歷史高點影響，東京股市早盤開低，但隔夜那斯達克指數逆勢上漲0.47%帶動科技股走強，以及在投資人逢低進場後，日股迅速反彈。其他亞洲股市走高，以及美股期貨止跌，亦為日股帶來提振。

電信股、精密儀器與電器股分別漲1.79%、1.76%、1.51%，漲幅領先。

東京核心30指數中，以任天堂漲4.6%，表現最佳。其他科技股跟進這波升勢，軟銀集團與東京威力科創分別漲3.2%與3.3%。

日經指數成份股中，以線上遊戲開發商Nexon漲7.55%，漲幅最大；其次為Olympus漲4.89%，網路公司Z Holdings漲4.40%。

夏普勁揚3.69%，彭博報導任天堂已經將該公司納入其熱門遊戲機Switch的代工廠名單。

(時報資訊)