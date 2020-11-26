第14屆的「愛在彰化，耶誕歡樂嘉年華」，今年26鄉鎮教會都盛大參與。（吳敏菁攝）

耶誕的氣氛濃了，邁入第14屆的「愛在彰化，耶誕歡樂嘉年華」，今年26鄉鎮教會都盛大參與，29日晚間將在彰化火車站耶誕點燈，耶誕樹長高到7尺，百人合唱啟動系列活動；12月27日16時舉辦聖誕園遊會，攤位由去年的40個增至52個

，將發出1000張面額100元免費聖誕園遊券給各教會關心的弱勢家庭，在愛及感恩的節日感受歡樂。

縣長王惠美感謝26鄉鎮市教會響應，今年疫情衝擊，但主的恩典和祝福，所有人都平平安安，雖戴口罩不太方便，但相較其他國家，台灣真得太幸福了，一起來透過盛會來感恩

。彰化是多元城市，一般感覺道教、佛教比較興盛，實際上基督徒也不少，這次端出罕見感恩節切火雞，是多元文化的呈現，讓縣民接納更多宗教洗禮。

彰化永福教會王進財牧師表示，彰化車站是山海線交會點，也有人說出夜晚走出了彰化火車站「暗嗦嗦」，這次耶誕點燈，讓彰化再度輝煌起來，耶誕樹也從6尺長高到7尺起，還有百人合唱。上帝就是愛，愛在彰化，希望不論是貧窮富有，男女老少，都能愛與包容。

音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲表示，以前聖誕節活動都是教會零零星星自己辦，現在與縣府聯合擴大辦理，幫助弱勢團體一起歡度聖誕。

點燈之後，12月18日將於美術館舉行耶誕音樂會，12月19日配合冬至在體育場下午4時起有搓湯圓，晚上有彰化之光強勢回歸音樂會，在12月27日在縣府廣場舉辦嘉年華，攤位由去年的40個增至52個，將發出1000張面額100元免費聖誕園遊券給各教會關心的弱勢家庭，除了美食以外，還精心設計闖關送小禮物，闖4關就可暢飲紅茶，500杯兌完為止。

(中時 )