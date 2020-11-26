台中市西屯區公所區長陳寶雲強調，防疫工作只有過而無不及，多一分準備，少一分悲劇發生。（盧金足攝）

台中市西屯區公所26日舉辦「新冠肺炎疫情兵棋推演」，模擬演練社區感染、居家檢疫關懷對象確診等狀況。（盧金足攝）

台中市西屯區公所26日舉辦「新冠肺炎疫情兵棋推演」，模擬演練社區感染、居家檢疫關懷對象確診等狀況，利用兵推的機會，建構一套模擬應變的計畫，各防疫編組單位預演面對疫情，妥善做好各項準備。西屯區公所區長陳寶雲強調，防疫工作只有過而無不及，多一分準備，少一分悲劇發生。

國內新冠肺炎疫情目前雖有穩定的現象，但全球趨勢仍然嚴峻，對於新冠肺炎疫情秋冬大流行的威脅不可掉以輕心，兵棋推演精進因應作為，強化防疫策略，倘能有效防止疫情於社區傳播，也讓市民得以安心的生活和工作。

西屯區公所兵棋推演由陳寶雲擔任指揮官，相關課室、西屯區衛生所、西屯區清潔隊台臺中市政府警察局第六分局共同參演，西屯區39里里長到場觀摩。

陳寶雲表示，事先做好動員準備階段，進行人員、物資盤點，為疫情做好最壞的打算。透過兵棋推演的過程，使各單位更清楚自己的角色及熟悉彼此如何協調；未來疫情若真的升溫，需要有更進一步的作為時，才能快速、靈活的因應變局。

(中時 )