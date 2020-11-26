新北市石門北海岸白沙灣的「海灣新城」，因住戶流失，加上管委會解散20年，外觀破損不堪，環境髒亂；歷經住戶奔走，管委會終在10月重新成立，目前將朝外觀「拉皮」與內部整修方向前進，整建終露出曙光。管委會也將在本周六參加市府城鄉局舉辦的淨灘活動，盼能扭轉海灣新城形象。

海灣新城屋齡超過40年，因面對白沙灣海景，是當年的高級度假社區，吸引許多名人與企業在此置產，不過住戶隨著時間不斷外移，且建物更因長年海風侵蝕，外觀破損不堪。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，海灣新城屬於私人產權，但公部門持續努力協助社區改善環境，住戶凝聚共識在歷經兩次區分所有權人會議後，今年10月正式成立管委會，成為石門區第一個社區管委會。

鄭博仁說，海灣新城位於農業區，如果要透過危老重建可能會面臨使用分區問題，目前住戶傾向針對立面與內部整建維護，改善環境後，希望能夠重現當年風華。

鄭博仁說，目前需要由管委會整合住戶意見，由管委會提出計畫，市府也會全力協助審查並提供行政流程協助，也會在經費提供相關補助。

鄭博仁說，社區主委張先生及管委會夥伴，為提倡家園環境整潔及凝聚社區住戶共識，主動提出社區環境清潔計畫，並冀結合市府力量，擴大至淡金公路、白沙灣海灘等公共領域，作為海灣新城社區環境改善的關鍵第一步，翻轉一般民眾對於該社區負面印象，也可成為青春山海線計畫的民間夥伴。

(中時 )