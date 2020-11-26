民調的變化，直接反映社會氛圍的轉變，「討厭民進黨」的民心已在醞釀，上周末秋鬥的盛大就是最好的例證。（路透資料照）

圖為民進黨中央黨部。（中時資料照）

國家政策基金會上午公布最新民調，針對20至29歲青年的政黨支持度，相較10月民調結果，民進黨從27.9％大幅下降為19％，慘跌近1成；國民黨的支持度雖從16.1％降為14.3％，但兩黨差距從原先的11.8 ％縮減到只剩4.7％，國民黨還超車民眾黨，支持度排第二。國民黨青年部主任陳冠安說，民調顯示「民進黨青年支持率雪崩，國民黨躍居第二大青年黨。」

陳冠安說，上個月底民進黨發言人顏若芳曾和「全國不分區」議員王浩宇一起糾結在國、民兩黨支持率差距增加0.5％，認為是國民黨失去民心，顯示民眾不認同國民黨表現。如今他要請教這對民調雙寶，怎麼看待這次數據顯示兩黨青年拉近7.1％的「客觀事實」，是否代表著青年世代對民進黨近期表現反感至極？

陳冠安認為，國政基金會這次民調結果，各政黨的青年支持度都下降，流向中間選民。但民進黨是雪崩式慘跌，他認為源自民進黨只顧政治不顧民生，放任網軍民粹主義，屢屢動用國家機器對普通民眾進行霸凌，正是失去青年世代支持的主因，希望民進黨能兌現過去對年輕人的政策承諾，不要再繼續使出時空背景不同之術。

他說，國民黨這次雖也些微下降，但在誤差範圍內，更重要的是，在民進黨雪崩慘跌之際，國民黨竟悄悄躍居第二名，超車民眾黨。半年前，國民黨不只在青年支持率上慘輸民進黨30％，更是落後民眾黨、時代力量，排行第四，如今一舉超車兩個以年輕人為主要支持族群的政黨，並和民進黨相差不到5％，意義非凡，顯示「國民黨只要肯做，就能凝聚到中華民國派青世代的心。」

陳冠安補充，若從國人整體支持度來看，這次的民調還有幾個重要意義。首先，國、民兩黨的總體支持率分別是20.6％、24.7％，差距僅剩下4.1％；從近日TVBS公布民調數據來看，國民黨更是在選後首見，支持率領先民進黨1％，即使是親綠機構「台灣民意基金會」民調，也顯示敗選以來，在江啟臣上任之後，國民黨總體支持率上升1成，民進黨下降1成，雙方差距大幅縮減2成的趨勢。

他說，民調的變化，直接反映社會氛圍的轉變，「討厭民進黨」的民心已在醞釀，上周末秋鬥的盛大就是最好的例證。

陳冠安表示，不少人認為青年世代是民進黨的鐵票，雖然近年民調結構大致顯示綠營強於青年經營、藍營強於壯年支持，然而年輕人絕非是誰的鐵板一塊，唯有透過議題政策的努力，才能爭取到年輕人的心；反之，則必然失去。

他強調，國民黨青年部過去兩個月積極推動青年智庫、舉辦青年作伙沙龍、錄製Podcast、籌備百年老店電商中心，以及發起青年話聲影片徵選，目的就在於扮演國民黨與年輕世代相互交流的橋梁，目前已看見初步成效，未來將透過各式政策議題和活動規劃，持續爭取年輕世代的認同，不會鬆懈。

(中時 )