台灣首府大學透過高教深耕計畫，研發柚見麵、柚子醬及柚子酥3項新產品，26日舉行發表會。（劉秀芬攝）

台灣首府大學透過高教深耕計畫，研發柚見麵、柚子醬及柚子酥3項新產品，26日舉行發表會。（劉秀芬攝）

台灣首府大學透過高教深耕計畫，研發柚見麵、柚子醬及柚子酥3項新產品，26日舉行發表會。（劉秀芬攝）

台灣首府大學透過高教深耕計畫，研發柚見麵、柚子醬及柚子酥3項新產品，26日舉行發表會，邀地方代表試吃。（劉秀芬攝）

為協助地方解決大果文旦產銷問題，位於台南麻豆區的台灣首府大學透過高教深耕計畫，研發柚見麵、柚子醬及柚子酥3項新產品，26日舉行發表會，邀地方代表來品嘗。校長戴文雄強調，3項產品中各具特色，柚子麵更是台首大首創，未來除推出自有品牌外，也歡迎廠商技轉合作，一起活絡地方的產業。

為穩定文旦市場價格，農業委員會自去年起收購大果文旦，由農會及加工廠製成果醬、清潔用品等加工品。戴文雄表示，與麻豆區農會總幹事孫慈敏聊天時得知，地方對大果文旦的處理很困擾，因此由麻豆農會及陳老師文旦園提供大果，由烘焙系師生進產品研發，希望解決地方的困擾

烘焙系楊國欣及龔靜宜老師經過3個多月的研發，開發出以柚子入麵的「柚見麵」、可調配飲料及搭配烘焙產品使用的「柚子醬」，同時將曾獲舊振南糕餅烘焙比賽得獎的「柚子酥」產品化，26日同時亮相。

研發柚見麵的楊國欣表示，柚見麵配方除了麵粉比例經過多次調配，每100克中加入10克的特製的柚皮粉，經過多道手續，去除柚皮的苦澀味，保留柚子獨有香味；研發過程中也推出有顆粒口感、加入柚汁的配方。

龔靜宜則帶領多位有乙級證照的學生一起研發大果柚子醬，同樣將柚皮經過十多道程序去除柚皮精油及苦澀味再去熬煮。戴文雄表示，相關產品將先將由學校推出自有品牌於蓮潭國際會館等自有通路銷售，未來農會、廠商想要合作技轉，都可以向學校洽談。

(中時 )