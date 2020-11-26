北市大連威勝（左）貢獻23分、6籃板，表現同樣精彩。（大專體總提供）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第一階段預賽接近尾聲，北市大學今天面對同樣經歷過二級的老對手中原大學，在連威勝23分、中鋒梁予綸22分、20籃板「雙二十」幫助下，以85比79收下第2勝，繼續朝寶努力。

北市大教頭李逸驊開玩笑說：「我們是『夢幻』球隊，連我這『夢幻』教練都抓不到球員什麼時候打得好，什麼時候打不好，球隊今天一開始打得太保守，打得有點恍神，還好後來回神，加上我們去年在二級有對過，對中原並不陌生，修正問題後就把比賽拿下。」

身高190公分的梁予綸得分、籃板都創本季新高，尤其是籃板上的貢獻，單場20記籃板已經接近團隊46記籃板的一半，也只比中原大學37記籃板少17個，拚戰精神獲李逸驊肯定，梁予綸說：「賽前就有設定籃板一定要多抓幾個，就是要往禁區多衝搶，而且二級對過，對於中原的進攻方式也有點了解，增加機會。」

公開男一級第一階段預賽可以看得出來各隊實力接近，開打前被譽為戰力超強的健行科大、政治大學都已經吞過敗仗，而政大曾落後32分驚天逆轉勝健行，北市大也曾逆轉擊敗政大，都讓比賽精彩度大大提升，梁予綸補充：「球隊目標還是先保住一級席次，面對接下來的比賽，我們還是會積極去打，不論對手是誰，每場都要拚拚看。」

(中時 )