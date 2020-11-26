音樂製作人呂曉棟今（26日）獨自赴金山區金寶山內的高以翔墓園祭拜，未料卻被發現倒臥高以翔墓園旁，緊急送往台大醫院金山分院救治，急救後仍宣告不治，享年63歲，死因推估與心臟疾病有關，至於做的是台語音樂的呂曉棟，為何會與高以翔有交集？友人也透露兩人關係。

根據《ETtoday》報導，呂曉棟獨自到金寶山祭拜高以翔，卻被發現倒臥高以翔墓園旁，送醫急救後宣告不治，但令外界好奇的是生前似乎毫無交集的兩人，究竟有什麼關係？對此友人透露呂曉棟老婆是高以翔生前的死忠粉絲，三人其實早已相識，由於明天正逢高以翔忌日，呂曉棟則代不在台灣的老婆，先行前往上香，甚至還製作做好一首紀念歌曲，沒想到竟傳出猝逝噩耗，震驚台灣唱片圈。

稍早謝金燕得知噩耗，也發文悼念：「我不想接受，也不要接受⋯⋯⋯話留在心中跟你說.......你我的約定我記得！您呢？老師謝謝您，為我開創另一個奇蹟與不可能！老師一路走好一路好走........止不住的眼淚.......我敬愛的呂曉棟老師」，字句中透露著不捨。

根據警方初步調查，呂曉棟身體並無明顯外傷，疑因心臟相關疾病猝死，至於切確死因已請檢察官相驗，將做進一步釐清。

(中時新聞網)