櫃買中心26日指出，今年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至11月26日止，累計發行金額突破新台幣7,000億元，相較去年同期發行量（3,626億元）增長93％，並已超越102年全年發行4,628億元紀錄，創歷史新高。

櫃買中心指出，受新冠疫情及全球經濟緊縮影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至11月26日止，轉換公司債發行金額為585億元，年增58％，而普通公司債發行金額達6,415億元，年增97％。在這波債券發行熱潮中，部分企業主要趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，另部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，亦有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

櫃買中心表示，今年普通公司債市場發行人相當積極，據統計累計發行金額達百億有21家，已超越去年全年13家，最受市場矚目為台積電公司，今年已陸續發行895億元，躍升今年公司債最大發行人，加上12月2日預計發行新台幣120億元綠色債券，台積電今年新台幣債券總發行量達1,015億元，除今年首次發行綠色債券外，9月首次參與國際債券市場發行10億美元。

另中華電信首次參與國內公司債市場發行新台幣200億元，擠進前十大發行人；金融控股公司今年發債金額亦暴增，合計已達1,545億元，為去年發行總額510億元的3倍，富邦金控今年發行400億元，居金控首位，其次為中信金控及國泰金控，發行量都高於300億元。

(工商 )