2020「台北．金融博覽會」將於11月27日至29日盛大登場，今年各金控都各出奇招、大秀創新科技和服務。永豐金控今年以酒吧型態、請到專業調酒師讓民眾一邊喝特調、一邊了解金融科技與生活，中信金則首度曝光「AI智能算命」，台新銀行則以「數位台新智慧生活Digital Taishin」為主題打造未來車站、日盛銀行則推出「理財型房貸智能估價」，都是本次展覽的亮點。

中信金控指出，今年以「中國信託、隨你數位」為主軸，整合旗下各子公司展示14項創新金融服務。展區設計一日生活圈場景，包括Apple Business Chat在中國信託率先登場，未來可用手機至ATM無卡提款、將酷碰券存入手機，「新一代ATM」透過LINE BC領取酷碰券，體驗全臺首創訂閱式零錢理財服務「嵐山豬豬」邊購物、邊投資。

有趣的是，中信金指出，這次會中將首度曝光「AI智能算命」，蒐集上百種掌紋進行AI模型比對，透過生活化的互動方式並結合命理，分析掌紋讓民眾了解生活中可能遇到的風險，喚起保障意識，提前部署最適合的人生保險規劃。另外還有車險「視訊理賠」以手機與客服視訊連線，回報車損狀況並進行理賠立案。

永豐金控則指出，這次展區會以酒吧型態呈現，請到專業調酒師，讓投資人一邊喝特調，一邊了解永豐數位帳戶大戶DAWHO、各種API（生活繳費、消費支付、身份認證、開放銀行）、豐存股，讓民眾透過數位互動遊戲與酒吧氛圍體驗，開啟新世代與金融的對話，打造全民理財「豐」潮。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，交通運輸是帶動城市經濟發展的驅動力，台新銀行打造的「未來車站」，讓民眾可透過人臉辨識，取代過往傳統交通票卡支付及認證功能，無卡化的消費及乘車情境。現場也規劃未來購物商店街，邀請民眾體驗「VR居家館」及「VR旅遊館」服務，享受未來旅遊消費的新方式，同時，也可享有金流、貸款等一站式金融服務。

日盛銀行則將亮相「理財型房貸智能估價」系統，日盛銀行表示，透過這套系統，未來民眾在申辦理財型房貸時，可立即得知銀行端的估價金額，較傳統人工估價作業，動輒1、2個工作天的情況，便捷許多。

(工商 )