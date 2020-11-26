央行受財政部委託今（26）日標售300億元182天期國庫券，雖然距離前次標售僅約兩星期時間，這次仍出現新低利率記錄，決標貼現率0.140％，較前次的0.165％，再減2.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），再創近11年新低。

由於11月11日182天期國庫券標售，出現十年來最最大量的1,369億元資金進場搶標，投標倍數高達5.48倍，因此財政部加快在2周後再次開標，以免資金嚴重過剩導致流向炒房等不正義方向。

央行公開此次標售財109-9期182天期國庫券的開標結果，除了決標貼現率0.140％，比較今年1月、4月決標貼現率站在相近的0.481％、0.480％，11月兩次標售的利率，整整少了34個基本點以上，利率走低速度極快。

另一方面，182天期國庫券為短期資金調度之用，市場資金過剩近期頻頻進場搶標，26日的300億元額度，再度百分之百買家都是銀行，一次出手998.68億元，最後仍僅有300億元符合標售限額。

(工商 )