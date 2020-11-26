合庫銀行雙語分行，明年將再加碼17家。為響應行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，將台灣打造成雙語國家，合庫指出，截至今年10月已於北部、中部、南部共建置完成11家雙語分行，2021年將再擴增北部9家、中部、南部各建置4家，共17家雙語分行，接著陸續拓展到國內各分行，預計至2030年前全面完成轄下270家分行均為雙語分行。

不只是英語，由於台日往來熱絡，因此合庫還「加開」了有日語服務的「三語分行」。對此合庫主管指出，合庫已在日本觀光客往來頻繁的南京東路分行，加碼推出日語服務，作為「中、英、日」的三語特色分行。

合庫在雙語分行亦拉高硬體設備規格。對此合庫高層指出，合庫銀行在雙語分行除增設雙語觸控式導覽機，提供英語介面的業務介紹及分行區域導覽功能，方便外籍客戶即時瀏覽英語化業務內容外，已領先同業作其他布局，特別是照顧「非英語系國家」客戶的需求，在英語服務櫃檯額外配置「多國語言翻譯機」，支援40多種語言服務，讓來自不同國家的客戶都可以直接用母語進行口譯，如此更能同時服務非英語系國家客戶。

合庫亦為增加雙語分行相關的人力資源作準備。合庫最新統計顯示，目前合庫銀行員工參與英語檢定測驗的人數已逾3,800人，更有超逾400名員工取得英檢中高級以上的水準。

合庫主管也指出，雙語分行也將連結海外發展，透過雙語分行強化員工外語溝通與交流專業能力的同時，也可望結合橫跨歐、美、亞、澳四大洲，現有的24個海外據點服務網絡，提供外派與輪調機會，增加金融實務的歷練及擴大視野，有助於合庫對成為亞太區域優質國際級銀行的目標更進一步。

合庫金控暨合庫銀行雷仲達董事長一向重視人力資源培育，除了完善的薪資福利制度及教育訓練，亦同步培養國際金融業務人才，加強行員外語語文訓練，包括合庫已為此積極開設各項英語訓練課程，例如線上新聞英語、銀行櫃檯英語與口說培訓課程等三種課程，來擴增第一線人員英語應對能力。

且為了達到270家國內分行「全面雙語化」目標，現在上述的訓練，已成為全體分行的日常演練項目項目，以此全面提升行員英語能力，強化員工英語溝通與交流專業能力。

(工商 )