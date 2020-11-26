民進黨立委高嘉瑜繼買房爭議後，議員游淑慧昨爆料，高嘉瑜之前去歐洲考察一直脫隊買名牌，買到要其他人幫忙避稅。同黨議員王欣儀今再加碼爆料，高嘉瑜2011年隨北市議會出訪歐洲，買了一只勞力士經典潛水表綠水鬼。

議員王欣儀指出，高嘉瑜2011年隨北市議會出訪歐洲，買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」，甚至拿她兒子餅乾來吃，還嗆說「東西掉在地板上，誰撿到就是誰的」，不只過期食品，她連小朋食物都要搶。

游淑慧指出，當時也一直在照顧高嘉瑜，還幫她協調人家陪他去逛街，甚至在她落單時候，我們到處找她，甚至派市長隨行秘書去陪高嘉瑜逛街，「我記得同事是個大男生，他兩隻手都提滿購物袋」。

游淑慧強調，當時她是市府官員，照理說應該只照顧郝市長，但那次行程確實分了很多人力在照顧高嘉瑜，像是同行的王浩議員就不用操心，一直跟著整個行程，我們沒有在邀功，大家很盡力在照顧高議員。

游淑慧表示，高嘉瑜一直都在乾坤大挪移轉移焦點，先是說媒體針對她，但媒體明明很愛她，又說黨內追殺，現在又說她是為了看不到的4年後立委選舉。游認為，從買房子到吃過期食品再談到都不使用名牌，「演太大」總是讓人覺得很奇怪。

「不知道她覺得夠了沒？」游淑慧呼籲，不要什麼事情打成政治操作，一下子說黨內追殺，一下子說覬覦她立委選舉，對待選民、公眾，真誠、真實一點。

現任國民黨考紀會主委的葉慶元爆料，高嘉瑜為了購物拒絕參與相關的拜會，其餘人拜會完羅馬省長後，還要等高嘉瑜購物回來。葉慶元諷高「上車滑手機，下車買東西」。

(中時 )