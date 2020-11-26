迎接耶誕節，霧峰光復新村青創基地延續去年「怪獸耶誕村」主題，將自11月28日起至明年1月3日，舉辦「怪獸耶誕村2.0-找怪獸，集貼趣」活動，期間將點亮由12個店家利用環保竹子打造的夢想耶誕樹。
活動由貓叫村、JINDY、采風咖啡烘焙坊、謎印度、霧霧社藝所、天天烘焙、詹姆士農場、樸念生活、Maybee手作烘焙、跳舞的酒香、米子泥研及人人好工坊等12個店家舉辦。
勞工局表示， 活動期間可向參與活動店家領取精美集貼卡，在光復新村內尋找怪獸足跡，找到後只要完成店家設計的耶誕節限定任務，即可領取可愛怪獸貼紙，集滿6枚，可兌換限量怪獸筆1支；集滿11枚可兌換限量特製怪獸紋身貼紙1份。集貼卡也是彩繪著色卡，享受彩繪怪獸樂趣。
勞工局指出，霧峰光復新村充滿眷村風格與復古風情，市府藉由建構青創基地、提供獎勵補助及營運輔導等措施，對外招募創業青年進駐，進駐青年以視覺藝術創作、文化創意及餐飲為主，新舊融合賦予光復新村新生命。
(中時 )
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