遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今(26)日宣告，將與韓國《BTS》展開合作活動，敬請期待。
※國際超級巨星「防彈少年團」參與演出製作3集合作綜藝影片
※今(26)日於官方網站公開「防彈少年團」團員們分享自身「新楓之谷」回憶的第一集
※韓國、北美、日本等地共同進行的國際大規模活動
以《新楓之谷》為主題製作「防彈少年團」參與拍攝的3部綜藝影片「MAPLESTORY X BTS」，26日公開Teaser與第一集後，將於每週四推出新的章節。
「MAPLESTORY X BTS」影片將展現「防彈少年團」實際身為「新楓之谷」玩家的真實樣貌，今日釋出的第1集當中，各成員將分享自身對於「新楓之谷」的回憶同時進行解題，過程中對遊戲的熱情展露無遺。
本次合作影片將於韓國、北美、日本等全球所有《新楓之谷》、《楓之谷M》營運國家同時釋出。
(科技)
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