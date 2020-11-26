經濟部加工出口區管理處26日舉行入區投資審查會，核准通過聚鉑精密科技股份有限公司等3家投資案，及美商安天德百電股份有限公司等2家擴廠案，總投資金額逾新台幣20億元。

加工處表示，聚鉑精密科技股份有限公司主要從事高科技精密機械加工產業，提供鋁、鈦、不銹鋼等各種合金之精密機械加工及量測，廣泛服務航太、光電及半導體製程設備、及光學、綠能等產業之精密零組件製造。

該公司已建立AS9100D航太品質系統，並取得國際航太品質協會認證，目前已擁有10餘家國內外航太製造大廠供應商品質系統認證，現因現有產線已不敷使用，將投資1.38億元於屏東園區設廠，擴展公司產品線及布局。

另1家為遷入臨廣園區的食品檢驗公司，主要從事食品重金屬、營養標示、添加物及電子菸尼古丁檢測等服務，因應集團整體資源整合應用，遷入園區營運；還有1家則是從事銷售家庭及工業用淨水處理機台、零組件及其周邊耗材，申請進駐高雄軟體園區。

另11月也審查通過2家廠商擴廠案，美商安天德百電股份有限公司將投資15億元，進駐高雄園區高階製造中心前瞻科技大樓，擴增防火絕緣材料、電動車絕緣與密封零件，及5G雲端伺服器零組件等產品產線；另1家為天二科技股份有限公司，投資金額2.4億元，購置高雄園區廠房，擴增被動元件—金屬板電阻之製造產線。投資招商專線：（07）361－2725。

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