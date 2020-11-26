中國國務委員兼外交部長王毅，26日上午在首爾和韓國外交部長康京和舉行會談，雙方達成10項共識。包括，儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日推出「中韓經貿合作聯合規劃」（2021—2025）。加快「一帶一路」倡議和韓方國家發展戰略對接，推動第三方市場合作等。

中國外交部網站26日公布雙方達成的10項共識顯示，內容包括雙方共同推動「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」盡快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。以及中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議。雙方將和日方一起，積極推進中日韓自貿協定談判進程。

此外，中韓雙方繼續加強抗疫合作，強化聯防聯控，完善並逐步擴大「快捷通道」適用範圍。成立「中韓關係未來發展委員會」，以2022年中韓建交30周年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。

以及啟動中韓外交安全「2＋2」對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。中韓繼續共同致力於維護半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程。中方堅定支持南北雙方改善發展關係，推進和解合作。

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