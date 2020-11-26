新安東京海上產險和台灣樂天市場合作成立「樂天保險館」並在26日正在上線。

樂天網購平台成立一「樂天保險館」，獨家銷售新安東京海上險汽機車、旅平險及住宅火險等。新安東京海上產險總經理林榮泰表示，受惠於疫情帶動民眾網購的習慣，電商平台已成為多數人購物管道，為了更貼近數位客戶保險需求，除了在「樂天保險館」推薦樂門的汽機車險、住火險和旅平險外，更定期在「精選好文」專區將過去難懂的保險難懂的條款文字，結合時事議題和簡易文字，讓民眾對保險有更進一步認識。

台灣樂天市場執行長羅雅薰指出，「客戶在數位時代對於服務的需求變得更多元，特別是攸關自身風險部分」，也因此「樂天保險館」將以每日千萬計的大數據為基礎，運用大數據分析瞭解用戶的需求後可推薦最適的保險，舉例來說，樂天市場多數消費客群多為女性且偏年輕，在導入新安東京海上產險的專業保險規劃下，區分出小資族、租屋族、購屋族及旅遊族等族群後，既可提供最符合且能為用戶生活架起安心防護的商品組合，讓線上用戶在買好物的同時，也能獲得更完善便捷的產險服務。

新安東京海上產險電子商務群協理孫蔚雯則透露，「樂天保險館」是新安東京海上產險和樂天市場合作開端，未來雙方還有更多的合作案。

新安東京海上產險表示，目前適逢「樂天保險館」正式上線，為歡慶開館，年底前至樂天保險館瞭解指定險種後，並連結至新安東京海上線上投保網站加入會員且完成投保，即可抽iPhone12Pro、Apple Watch6、Dyson造型全配組、RIMOWA行李箱等好禮。

(工商 )