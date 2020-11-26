藍皮普快利用柴電車牽引，因車廂外觀為藍色而得名，擁有「解憂列車」美稱。（蔡旻妤攝）

藍皮普快利用柴電車牽引，因車廂外觀為藍色而得名，但車廂沒有冷氣，只能吹吊扇或開窗吹海風。（蔡旻妤攝）

台鐵南迴電氣化12月23日全線通車，每天僅2列，由枋寮到台東站之間藍皮普快也將停駛，近日吸引大批鐵道迷和民眾朝聖，感受老火車的魅力。網路發起連署、也有立委要求保留難得的藍皮火車。台鐵說，未來將進場改造為「藍皮解憂號觀光列車」，預計在2021年4月完成上路。

藍皮普快車一進台東站，大批鐵道迷和趕搭列車懷舊的民眾，下車後狂拿起相機和手機拍照打卡，希望和這列即將退役的火車合影留念，鐵道迷說，藍皮火車雖然沒有快速和舒適的搭乘環境，卻更有一種不一樣的美感。

藍皮普快利用柴電車牽引，因車廂外觀為藍色而得名，但車廂沒有冷氣，只能吹吊扇或開窗吹海風，每天早上從枋寮出發，抵台東後再返枋寮，沿線可以欣賞台灣海峽和太平洋海景，擁有「解憂列車」美稱。

作家劉克襄提到藍皮號是解憂列車，每次到屏東和台東都有南方之南感受，上午10時55分從枋寮出發開到台東，再從台東回來，沿途風景很漂亮。前陣子交通部長林佳龍也曾搭乘。

台鐵回應，目前已經和旅行社簽定合約，藍皮普快將以藍皮解憂號觀光列車再出發，專案規定旅行社1年要開730趟，等於每天都要有1趟，相關旅遊行程由台鐵決定，讓乘客感受多樣的火車解憂之旅。

(中時 )