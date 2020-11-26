新竹縣消防局拍攝2021年形象宣導月曆，已連續3年開放民眾以發票索取，並捐給社福團體做公益，大受好評。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局拍攝2021年形象宣導月曆，以16名內外勤消防員做為各月份主角，除了展現訓練精實的身材，也呈現真實工作畫面。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局拍攝2021年形象宣導月曆，以16名內外勤消防員做為各月份主角，除了展現訓練精實的身材，也呈現真實工作畫面。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局拍攝2021年形象宣導月曆，以16名內外勤消防員做為各月份主角，除了展現訓練精實的身材，也呈現真實工作畫面。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局拍攝2021年形象宣導月曆，以16名內外勤消防員做為各月份主角，除了展現訓練精實的身材，也呈現真實工作畫面。（莊旻靜攝）

消防員救災救護一把罩，新竹縣消防局今年拍攝2021年形象宣導月曆，以新竹縣在地景點為背景，實際工作為內容，邀請16名消防員、救護義消拍攝月曆，除了大秀好身材，也展現山難救援、破壞器材、緊急救護、水上救援等各項真實工作畫面，消防局也提供3000份月曆讓民眾以發票兌換，並捐給縣內社福團體做公益。

消防局指出，此次拍攝對象包含內、外勤消防員，由國內知名攝影師潘長顥展掌鏡，融入在地景點，包含新月沙灣、頭前溪豆腐岩、五峰八仙瀑布、鎮西堡巨木群、八五大橋、北埔冷泉等，並搭配各式救護器材、破壞設備、車輛等入境，呈現消防員工作的另一面。

山崎消防分隊小隊長朱振賢為5月份主角，已從事消防工作20年，也是縣內救助隊教官，救護助教、特搜隊成員；唯二參與拍攝的女消防員包含橫山消防分隊長林立忻，擅長古箏及水上運動，此次也以水上摩托車展現力與美。另名則為山崎分隊隊員石孟屏，曾在特戰技評比「火災搶救7項連續動作」女子組榮獲第1名的成績。

消防局表示，預防火災、搶救災害、緊急救護為消防員的三大任務，消防人員不斷精進各項消防體技能訓練、專業知識及提升臨場應變能力，拍攝月曆期望能讓民眾更加信任消防局，也另類行銷新竹縣的美。

2021年消防形象月曆共提供3000份，民眾可憑今年11月至12月的紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份，兌換時間從28日上午8點30分開始，可於竹北、竹東、新埔、湖口、山崎等5個分隊兌換，現場並安排月曆主角簽名，並將發票全數捐給縣內社福團體。

影片連結：https：／／youtu.be／KhwrPyEeTj4

(中時 )