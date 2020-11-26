台灣防疫進入秋冬，雖仍保有本土0確診的優異成績，但隨著國外疫情反撲，國內境外移入案例也逐漸增加，且入境者常在檢疫期滿才被確診。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為，新冠病毒在天擇與人擇之間，恐已朝慢性無症狀感染前進。

蘇一峰昨在臉書上貼文指出，大量移入案例多是無症狀感染者，而且是隔離14天仍有病毒共存。他推測，新冠病毒感染藉由天擇與人擇，可能正在朝向慢性無症狀感染前進。

對於新冠病毒的演化，有人覺得無症狀感染是「天然的疫苗」，有網友則感到憂心，認為這是一件很可怕的事情，之前似乎都是這樣，14天沒發病就可以出來了，只有現在因為移工狀況比較多，所以才有2次採檢，揪出一堆確診者。在天擇與人擇之間，有人相信，最後會流感化或是繼續變異ing。

另有網友指出，根據CNN報導，美國將近6成患者，是被無症狀感染者傳染。無症狀者自己不痛不癢，但他們卻會散播病毒給不做防護的人；運氣好就無症狀，運氣不好便染疫中獎了。有人也因此想到，這可能是台灣成為輸出者的根本原因所在。

(中時新聞網)