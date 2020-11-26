明年元旦政府開放含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口，蘇揆今天奉蔡總統之命說明相關管制措施，政院今天也罕見公布8分半鐘院會影片，蘇揆說，開放萊豬是為了國家整體經貿利益，要打開台灣的天地，也只有如此。

政府開放萊豬進口，引發基層反彈，蘇揆今天說明政策開放，並責成相關部會做好五大面向把關，包括實地查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、溯源追蹤、嚴格稽查。

蘇揆說，台灣對自己的肉品有信心，口蹄疫拔針成功，台灣豬肉已經可以出去，我們要出去，也不能拒絕人家進來，人家進來我們自信有競爭力。

蘇揆強調，我們要出去，台灣才不會被困死，不僅豬肉如此，台灣在世界中要打開我們的天地，也只有如此，這是基於國家整體經貿利益考量。

他並說，受限於疫情雖然不能去查廠，但政府新增貨號，原有豬肉22項貨號，現依照部位增到67項，比照牛肉貨號，貨品進來逐批檢驗，溯源追蹤、嚴格稽查，一定要讓標示跟著肉品走，從大到小從進口商、肉品廠一路下到店頭、攤商、消費者一目瞭然可以選擇。

(中時 )