61歲徐先生罹患糖尿病20年，體重84.1公斤，BMI30.9，原1天注射4次胰島素，總劑量達91單位，有體重逐漸飆升的副作用，造成徐先生活上困擾，今年9月參加「雲端減重」、飲食控制計劃後，血糖控制良好，也無須服用葡萄糖胺，2個月瘦近5公斤，相當開心。

台中榮總新陳代謝科醫師鄭由承指出，徐先生在減重過程中，胰島素調降1天67個單位，同時糖化血色素原為7.2％，今年10月底測量降至6.5％。徐表示，「肚子漸漸消了很開心，並且在飲食方面接受度很高」，破除糖尿病患難執行減重的迷思。

醫師鄭由承表示，傳統醫院的減重班患者，需定期到醫院上課，但疫情期間患者減少去醫院就診的次數，其中最明顯的可能就是減重民眾，中榮新陳代謝科結合糖尿病衛教中心、健康與體重管理中心、一般外科、胃腸科與家庭醫學部共同成立體重管理整合門診，為推廣居家減重運動。

中榮的「雲端減重」採線上諮詢，與研華科技共同研發的糖尿病先導照護平台APP皆能照顧肥胖族群，患者加入返家後照護APP後，進行「飲食控制」，喜歡吃又吃得飽，且熱量低的食物，拍照上傳1天所吃的食物及上傳每日測量的體重，並由醫師及營養師根據病患的飲食記錄做出即時的回覆，教導如何調整。

(中時 )