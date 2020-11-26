苗栗縣政府原住民族事務中心向原住民族委員會提報扶持產業計畫，輔導泰安鄉梅園部落成立桂竹筍生產合作社，26日舉辦創立大會，由11名合作社成員票選理監事，前縣議員高榮盛當選理事長，合作社將集資收購鄉內桂竹筍加工後，正式對外營運。

苗栗縣政府獲原民會補助3年3000萬元，輔導泰安桂竹筍聚落產業，梅園部落擁有泰安後山唯一的桂竹筍加工站，協助農民殺青再販售到行口，卻容易遭盤商低價壟斷。原民中心原住民經建課指出，梅園部落雖成立桂竹筍產業發展協會，但要對外營運終究需要成立合作社。

苗栗縣泰安鄉桂竹筍生產合作社26日正式成立，由11名合作社成員票選理監事，成員們詳閱合作社章程。（苗栗縣政府原民中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉桂竹筍生產合作社26日正式成立，原住民經建課課長許祐國指出，合作社章程訂定保障部落收益，收購價會比外面更好，但合作社剛起步資金有限，先由11名成員每人出資10萬元，作為收購桂竹筍的資金，產品銷售盈餘的4成作為公基金，待資本額慢慢增加，就能收購更多桂竹筍造福農民。

許祐國表示，收購桂竹筍加工銷售，目前獅潭鄉農會、南庄鄉農會都有加工站且營運的不錯，大湖地區農會則是委外配銷，泰安後山成立合作社擁有類似的功能，可讓只想販賣生鮮桂竹筍，不想做加工、配銷的農民更方便，之前泰安各村共識會議中，前山部落也有農民表露想參加合作社的意願。

(中時 )