5年前有部落客在麥當勞拍到了一名女性員工的照片，穿著粉色制服的她，在櫃檯前嘟著嘴伸手綁馬尾，模樣俏皮可愛，她就是徐薇涵，當時被封為「麥當勞女神」，之後更因此成為《大學生了沒》班底，而她在2018年決定辭去麥當勞的打工，如今再上節目，竟搖身一變，成了咖啡CEO。

近日《國光幫幫忙》節目播出「那些年爆紅正妹」特輯，「麥當勞女神」邱薇涵驚喜現身，大方帶來她即將推出的寫真集，只見當年俏皮打工美眉長大了，成了擁有性感魅力的小女人，好身材讓人羨慕，而她的轉變不只如此，這幾年也經歷曲折的磨難。

徐薇涵2年前離開麥當勞，如今邊發展演藝工作，邊經營咖啡商品。(取材自徐薇涵 海豚臉書)

徐薇涵透露，她自15歲開始到麥當勞打工，一做就是8年，直到被當成「麥當勞女神」爆紅，接觸了演藝圈，她思考了未來，於2018年辭去在麥當勞的工作，之後曾被大馬鬼才黃明志相中，計畫帶她到馬來西亞發展，以女團成員身分出道，但徐薇涵捨不得將媽媽留在台灣，因此忍痛放棄機會，之後有台灣的經紀公司簽下了她，但演藝事業沒有太多進展，且彼此理念不合，她坦言這兩年猶如被冷凍，約滿後就沒再續約。

經歷這些，徐薇涵轉換想法，表示跟媽媽一直有個開咖啡廳的夢想，因此決定動起來，她在家沒事就研究咖啡豆，從選豆到烘豆都親力親為，成功研發出將綜合豆磨製成粉，泡出咖啡製成冰磚，想喝就丟顆冰磚之後加水或牛奶，便可快速享受美味，如今商品已在市面上販售，當年的麥當勞女神變成咖啡CEO，但徐薇涵表示沒有放棄演藝工作，有在跟一些經紀公司接洽，希望未來朝平面及戲劇圈發展。

(中時新聞網)