民進黨立委高嘉瑜繼房事問題延燒，台北市議員游淑慧再爆高嘉瑜擔任北市議員期間出訪義大利時，狂買名牌貨，買到公務員幫忙提。當時擔任北市府法規會主委的國民黨考紀會主委葉慶元，下午也在個人臉書粉絲團發文加碼爆料，高嘉瑜為了購物，拒絕參與羅馬省省長等相關拜會，等其餘人拜會完省長後，全部的人還要等高嘉瑜購物回來。

葉慶元受訪說，該次行程，高嘉瑜雖非全部官方拜會行程都沒參加，但大多數就是「上車滑手機、下車買東西」，其中以拜會羅馬省省長的那一幕最令他印象深刻，隨行官員又不是高的隨扈或小弟，是怕她走失，才跟在她身邊，結果卻被高當成提貨的小弟。

葉慶元在臉書發文，全文如下：

當年在臺北市政府兼任國際事務委員會執行長，隨同郝市長去羅馬訪問，本來排定了要去拜訪羅馬省省長，議員也都要陪同。

沒想到，高嘉瑜議員為了購物，拒絕參與相關的拜會，還要求祕書處的同仁陪她去逛街，幫她提包包。

當我們拜會結束之後，高議員還沒買完，我們全部的人還得等她購物回來。等到高議員終於姍姍來遲，只見市府的同仁跟在她身後，右手四大袋、左手三大袋！高議員根本是把公務員當成自己的小弟來使喚！

我當時真的很傻眼，有沒有這麼誇張的政治人物？

拿著政府的公費出國訪問，卻拒絕參加相關的拜會行程，反而是以自己的購物行程優先，有這麼誇張的人嗎？

(中時 )